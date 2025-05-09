Дмитриев: восстановление отношений между Россией и США возможно

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества, выразил уверенность в том, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут быть восстановлены.
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