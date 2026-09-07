Россиянам рассказали, какие права закрепляет новый ГОСТ для онлайн-обучения

Сам по себе ГОСТ — документ добровольный, но если образовательная организация прямо заявляет о его применении в договоре или на сайте, эти гарантии для студентов становятся обязательными С 30 ноября 2026 года в России впервые будет введен ГОСТ Р 72711-2026, регулирующий дистанционное обучение.