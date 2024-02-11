Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 015 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Мельник
    А нельзя запретить продажу любого газа в гейропу до окончания СВО? А то как то ... " либо крестик снимите, либо штаны...Hrot24: мораторий...
  • Вовладар Даров
    Дедушка Спотыкач очень недоволен,оченьЗахарова: Шольц о...
  • АндрейБорков
    А что, на УкРуине не кому?В Германии зареза...

Проект ФЗ о предельном возрасте контрактников пропал с официального сайта

Проект ФЗ о предельном возрасте контрактников пропал с официального сайта

Ранее опубликованный проект федерального закона об установлении единого предельного возраста пребывания на службе по контракту в период мобилизации пропал с официального портала проектов нормативных правовых актов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх