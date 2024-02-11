Проект ФЗ о предельном возрасте контрактников пропал с официального сайта

Ранее опубликованный проект федерального закона об установлении единого предельного возраста пребывания на службе по контракту в период мобилизации пропал с официального портала проектов нормативных правовых актов.
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