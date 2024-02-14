В Москве полиция раскрыла крупное ограбление в доме Высоцкого

Московские полицейские раскрыли дерзкое ограбление, к которому причастен участник преступной группировки Алексей Горшенин, задержанный в декабре прошлого года за аналогичное преступление, сообщает сайт MK.
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