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Лидеров крупнейших акций памяти Тяньаньмэнь отправили в тюрьму

Лидеров крупнейших акций памяти Тяньаньмэнь отправили в тюрьму

Суд Гонконга приговорил двух известных продемократических активистов Ли Чук-яня и Чоу Хан-тун к семи годам и семи годам и трём месяцам тюрьмы соответственно .

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