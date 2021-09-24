Посещают ли ваши дети кружки и секции по сертификату?

С этого учебного года в Приморском крае действует система сертификатов, по которым дети от 5 до 18 лет могут ходить на кружки и секции за счет государства.
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