"Спартак" поможет болельщикам отпроситься на матч с "Факелом" письмом от Карседо

Московский «Спартак» в своем Telegram-канале обратился к своим болельщикам перед матчем девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом» с необычным предложением.
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