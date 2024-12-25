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В России стали закрываться студии маникюра: Причины удивят многих

В России стали закрываться студии маникюра: Причины удивят многих

Русские женщины стали реже обращаться к мастерам по маникюруПо информации "Коммерсанта", студии маникюра столкнулись с отсутствием прибыли, в виду чего многие из них уже закрылись.

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