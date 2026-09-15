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Внуки Бондарчука, Меньшова, Стеклова и Симоновой: как сложились их жизнь и карьера

Внуки Бондарчука, Меньшова, Стеклова и Симоновой: как сложились их жизнь и карьера

Громкая фамилия в мире искусства — это не только открытые двери, но и постоянный груз чужих ожиданий.

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