Нигерия: командир местной службы безопасности был убит, а двое жителей были похищены бандитами в Идофин-Аекале, район местного самоуправления Оке-Эро (LGA), штат Квара, в вечерние часы 17 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым