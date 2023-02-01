Княгиня из Монако, которая скрывает боль: история жизни Шарлен Уиттсток

Княгиня из Монако, которая скрывает боль: история жизни Шарлен УиттстокНеравный бракСобственно, чего еще могла ожидать профессиональная пловчиха Шарлен Уиттсток, выходя замуж за Альбера, князя Монако, за которым уже давно закрепилось звание донжуана? Наоми Кэмпбелл, Брук Шилдс, Лиза Мари Пресли, Клаудия Шиффер, Кайли Миноуг — с кем только не приписывали романы наследнику монакской монархии! В 1992-м у Альбера родилась внебрачная дочь Жасмин Грейс, которую он долго не хотел признавать.