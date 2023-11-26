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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Чета Холмгрена лучший «+/-» среди всех новичков сезона, у Виктора Вембаньямы – худший

Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен, несмотря на поражение, завершил встречу против «Филадельфии» (123:127) с «+4» по статистическому показателю «+/-», который высчитывает разницу очков, когда игрок находится на паркете.

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