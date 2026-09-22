Клаксон
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Клаксон

33 подписчика

Volkswagen ID.Buzz установил рекорд

Volkswagen ID.Buzz установил рекорд

Электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz установил рекорд по количеству стран, посещенных за время непрерывного путешествия на электромобиле.

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