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На Камчатке произошла масштабная авария на сетях

На Камчатке произошла масштабная авария на сетях

Global Look Press/dpa/Stefan Puchner Прорыв магистрального сетевого кабеля произошел в районе города Елизово на Камчатке, сообщил департамент цифрового развития Чукотского автономного округа в своем Telegram-канале во вторник, 13 августа.

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