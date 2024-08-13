На Камчатке произошла масштабная авария на сетях

Global Look Press/dpa/Stefan Puchner Прорыв магистрального сетевого кабеля произошел в районе города Елизово на Камчатке, сообщил департамент цифрового развития Чукотского автономного округа в своем Telegram-канале во вторник, 13 августа.
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