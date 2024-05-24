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Религиозный эксперт Невеев объяснил редкое посещение русскими мужчинами храмов

Религиозный эксперт Невеев объяснил редкое посещение русскими мужчинами храмов

Русские мужчины посещают храмы чаще всего по настоянию семьи.Эксперт по религиозным культам и кандидат психологических наук Александр Невеев объяснил, почему в России мужчины редко посещают службы в храмах.

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