Религиозный эксперт Невеев объяснил редкое посещение русскими мужчинами храмов

Русские мужчины посещают храмы чаще всего по настоянию семьи.Эксперт по религиозным культам и кандидат психологических наук Александр Невеев объяснил, почему в России мужчины редко посещают службы в храмах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии