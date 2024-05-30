ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Жена моего друга сказала ему при всех: "Закрой свой рот!", он промолчал, а я не смог

Жена моего друга сказала ему при всех: "Закрой свой рот!", он промолчал, а я не смог

Не думал, что Толян окажется такой тряпкой. Он мой друг и мне неприятно говорить это, но как есть.

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Комментарии
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Майя Maja
Маринка поняла сразу, что не вписывается в этот &quot;сабантуйчик&quot; да еще( что вполне вероятно) приревновала мужа к друзьям. Но вот что ее муженек ничего не промямлил после слов хозяина банкета, хм, тоже еще тот вопрос. В любом случает муженек ведомый.
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10 час.
Вера Федорова
Очень даже понимаю автора. Мы в своё время зачастую что-то праздновали отдельно от детей, которых старались пристроить на это время: у кого бабушки, у кого соседи, друзья... Тоже считаю, что детям не место на таких мероприятиях. Если это семейный отдых, то, да, конечно, с детьми. Но это должна быть совсем другая программа,  с вовлечением деток, с играми и забавами и т.п. А так, чтобы взрослые сидели и пили вино, а детки - за другим столом, постоянно подбегая к родителям с просьбами-вопросами, а те, в свою очередь, приглушали себя и чувствовали неловкость. К тому же, за детками нужен глаз да глаз, не отвлечёшься. А уж если с ночёвкой....Какое-то у Вас искажённое представление об отдыхе.
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3 час.
Tania Еременко
Просто мужику не повезло - женился на хабалке невоспитанной, и стал подкаблучником. Противно.
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1 час.

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