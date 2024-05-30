Жена моего друга сказала ему при всех: "Закрой свой рот!", он промолчал, а я не смог

Маринка поняла сразу, что не вписывается в этот "сабантуйчик" да еще( что вполне вероятно) приревновала мужа к друзьям. Но вот что ее муженек ничего не промямлил после слов хозяина банкета, хм, тоже еще тот вопрос. В любом случает муженек ведомый.

Вера Федорова

Очень даже понимаю автора. Мы в своё время зачастую что-то праздновали отдельно от детей, которых старались пристроить на это время: у кого бабушки, у кого соседи, друзья... Тоже считаю, что детям не место на таких мероприятиях. Если это семейный отдых, то, да, конечно, с детьми. Но это должна быть совсем другая программа, с вовлечением деток, с играми и забавами и т.п. А так, чтобы взрослые сидели и пили вино, а детки - за другим столом, постоянно подбегая к родителям с просьбами-вопросами, а те, в свою очередь, приглушали себя и чувствовали неловкость. К тому же, за детками нужен глаз да глаз, не отвлечёшься. А уж если с ночёвкой....Какое-то у Вас искажённое представление об отдыхе.