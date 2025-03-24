Мог ли СССР пережить кризис 1980-х годов?

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Комментарии
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M T
В 30-е годы Сталин смог собрать вокруг себя железную и толковую команду? От чего же тогда &quot;в Москве тогда оказались слабые люди&quot;, если власть не переменилась? &quot;Железная и толковая команда&quot;, не моргнув глазом, хором осудила культ личности, который горячо поддерживала при жизни Сталина. А далее, построив себе коммунизм - в удобный момент построили себе капитализм: он прибыльнее. Железно и толково.
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