Мог ли СССР пережить кризис 1980-х годов? Советский Ан-225 на авиасалоне Фарнборо, 1990 год «Великий нефтяной крах» Экономический удар со стороны США, которые смогли уговорить Саудовскую Аравию поднять добычу нефти и обрушить за полгода цену на нефть с 30 до 12 долларов за баррель, застал Кремль врасплох (Американская финансовая пирамида и СССР).
Мог ли СССР пережить кризис 1980-х годов?
Комментарии
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M T
В 30-е годы Сталин смог собрать вокруг себя железную и толковую команду? От чего же тогда "в Москве тогда оказались слабые люди", если власть не переменилась? "Железная и толковая команда", не моргнув глазом, хором осудила культ личности, который горячо поддерживала при жизни Сталина. А далее, построив себе коммунизм - в удобный момент построили себе капитализм: он прибыльнее. Железно и толково.
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