Мог ли СССР пережить кризис 1980-х годов?

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В 30-е годы Сталин смог собрать вокруг себя железную и толковую команду? От чего же тогда "в Москве тогда оказались слабые люди", если власть не переменилась? "Железная и толковая команда", не моргнув глазом, хором осудила культ личности, который горячо поддерживала при жизни Сталина. А далее, построив себе коммунизм - в удобный момент построили себе капитализм: он прибыльнее. Железно и толково.