Юбилей разгрома милитаристской Японии: китайцев пригласили на Шумшу

Китайское издание Tencent сообщило о приглашении российской стороны китайских высокопоставленных официальных лиц посетить в сентябре северный остров Большой Курильской гряды Шумшу и принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией.
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