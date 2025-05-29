Юбилей разгрома милитаристской Японии: китайцев пригласили на Шумшу

Китайское издание Tencent сообщило о приглашении российской стороны китайских высокопоставленных официальных лиц посетить в сентябре северный остров Большой Курильской гряды Шумшу и принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией.