Поздравляем с Международным женским днём

Коллектив ГУО ´Детский сад №68 г. Бобруйска´ поздравляет вас, милые представительницы самой обворожительной половины человечества, с Женским днем и каждой из вас желаем весенних искорок задора, радостных ослепляющих улыбок, мартовского буйства нежности, красоты и здоровья.
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