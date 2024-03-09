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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Поздравляем с Международным женским днём

Поздравляем с Международным женским днём

Коллектив ГУО ´Детский сад №68 г. Бобруйска´ поздравляет вас, милые представительницы самой обворожительной половины человечества, с Женским днем и каждой из вас желаем весенних искорок задора, радостных ослепляющих улыбок, мартовского буйства нежности, красоты и здоровья.

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