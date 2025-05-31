Ролан Гаррос. 3-й круг. Мирра Андреева сыграет с Путинцевой, Александрова – с Кудерметовой, Пегула встретится с Вондроушовой, Гауфф – с Бузковой

Вероника Кудерметова встретится с Екатериной Александровой. Сетка здесь. «Ролан Гаррос» Париж, Франция 25 мая – 8 июня 2025 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 56 352 000 евро Открытые корты, грунт Третий круг Мирра Андреева (Россия) Юлия Путинцева (Казахстан) Дата проведения 31 мая, 12.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Алина Загитова прилетела в Японию
- Семин о Мусаеве и чемпионстве «Краснодара»: «Скептики говорили, что он не доведет дело до конца, а оказалось, что это талантливый парень»
- Губерниев о сотрудничестве Загитовой и Медведевой: «Видите, что деньги животворящие делают. Коммерческая история, но это нормально»
Свежие комментарии