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Путин предупредил Запад о завершении «бала вампиров»

Путин предупредил Запад о завершении «бала вампиров»

Президент Владимир Путин заявил о том, что западные элиты не поняли того, что «бал вампиров» заканчивается и им больше не получится «набивать брюхо человеческой плотью».

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Завершении «бала вампиров» это образное выражение и на него США не особо озаботились. А вот если бы прозвучало, что с первым пуском &quot;Таурус&quot; по мосту будет ликвидирован ракетным ударом завод в Германии их производящий, реакция Шольца была бы другой. Возможно пришлось бы менять памперс!
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