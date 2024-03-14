Путин предупредил Запад о завершении «бала вампиров»

ГБ

Геннадий Бережнов

Завершении «бала вампиров» это образное выражение и на него США не особо озаботились. А вот если бы прозвучало, что с первым пуском "Таурус" по мосту будет ликвидирован ракетным ударом завод в Германии их производящий, реакция Шольца была бы другой. Возможно пришлось бы менять памперс!