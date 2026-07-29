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Татар-информ

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Черемшанский район РТ за пять лет привлек 2,7 млрд рублей инвестиций

Черемшанский район РТ за пять лет привлек 2,7 млрд рублей инвестиций

Фото: © Гульсира Шарифуллина В Черемшане состоялся муниципальный форум «Работаем на результат!», участники которого обсудили результаты реализации народной программы за пять лет и определили приоритеты дальнейшего развития Черемшанского района Татарстана.

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