Черемшанский район РТ за пять лет привлек 2,7 млрд рублей инвестиций

Фото: © Гульсира Шарифуллина В Черемшане состоялся муниципальный форум «Работаем на результат!», участники которого обсудили результаты реализации народной программы за пять лет и определили приоритеты дальнейшего развития Черемшанского района Татарстана.
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