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В общежитии Обнинска нашли труп 49-летнего мужчины

В общежитии Обнинска нашли труп 49-летнего мужчины

В Обнинске был убит 49-летний мужчина, сообщает прокуратура Калужской области. Вечером 7 апреля в общежитии города Обнинска в ходе ссоры на фоне распития спиртных напитков 46-летний мужчина взял нож и дважды им ударил своего 49-летнего собутыльника в грудь.

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