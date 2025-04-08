В общежитии Обнинска нашли труп 49-летнего мужчины

В Обнинске был убит 49-летний мужчина, сообщает прокуратура Калужской области. Вечером 7 апреля в общежитии города Обнинска в ходе ссоры на фоне распития спиртных напитков 46-летний мужчина взял нож и дважды им ударил своего 49-летнего собутыльника в грудь.