В Тамбове открылась выставка "Все на рыбалку!"

В Тамбовской областной картинной галерее состоялось открытие выставки "Все на рыбалку!". Она приурочена к предстоящему Кубку России по ловле на мормышку со льда, который пройдет на Котовском водохранилище с 3 по 10 февраля.
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