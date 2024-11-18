Назван виновник десятков «невозможных» волн смертоносной жары

Как показала новая оценка, по меньшей мере 24 ранее невозможные волны жары обрушились на населенные пункты по всей планете, что служит убедительным доказательством того, насколько серьезно антропогенное глобальное потепление усугубляет экстремальные погодные условия .
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