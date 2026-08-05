Рекордная жара и засуха сделали практически несудоходной главную речную артерию Германии

Германия столкнулась с серьезными перебоями в речной логистике из-за рекордной жары и засухи. После проблем на Дунае под угрозой оказались и перевозки по Рейну — ключевой внутренней водной артерии страны.
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