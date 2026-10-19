Крымские спасатели подвели статистику с 12 по 18 октября.За прошедшую неделю пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым выезжали на тушение 31 пожара, в том числе 2 возгорания сухой растительности.
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