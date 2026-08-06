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FiNE NEWS

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Медведев упрекнул Японию за молчание о виновнике бомбардировки Хиросимы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил резкую критику в адрес японского руководства по поводу их риторики в связи с годовщиной атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

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