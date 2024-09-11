Венгрия намерена до конца года начать процесс вступления Албании в ЕС

Global Look Press/Arne Immanuel Bänsch/dpa Венгрия планирует начать процесс вступления Албании в Евросоюз в течение периода своего председательства в Совете ЕС, то есть до конца 2024 года, сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач 11 сентября.