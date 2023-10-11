Депутат Южанина обвинила приближенных к власти в разворовывании бюджета Украины

Украинский бюджет разворовывают люди, приближенные к власти. Об этом заявила член комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире радиостанции "FM Галичина", передает ТАСС.
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