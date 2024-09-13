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"В 2022 году мы с вами наблюдали карикатурный «исход». Сегодня полным ходом идёт обратный процесс. С трусливым выяснением наличия уголовных дел, заискиванием на тему госконтрактов и т. п. Вот только стране они уже не нужны."

"В 2022 году мы с вами наблюдали карикатурный «исход». Сегодня полным ходом идёт обратный процесс. С трусливым выяснением наличия уголовных дел, заискиванием на тему госконтрактов и т. п. Вот только стране они уже не нужны."

По итогам двух лет наблюдений, у релокантов, сбежавших из России, есть несколько общих черт — вне зависимости от статуса и профессии.

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Комментарии
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И
Искандер
Лично меня беспокоит фраза: &quot;Сегодня полным ходом идёт обратный процесс&quot;. Я не хочу, чтобы в результате этого &quot;процесса&quot; в Россию вернулась хоть один персонаж из этой  сволочи. Как там у Маяковского (о Шаляпине!!!):
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8 час.
лл
лина любимцева
Не нужны они, это точно. Да и многих из прежнего &quot;шоу-бизнеса&quot;, кто еще остался в России и ДАЖЕ мелькает в рекламах со своим гнусавым голосом на телевидении, не хотелось бы вдеть... Вместе с теми. уехавшими...
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7 час.
Юлия Белова
&quot;Модный приговор&quot; после бегства Васильева стал только лучше. Оказывается, у нас есть такие классные эксперты помимо нафталина!
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3 час.

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