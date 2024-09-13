"В 2022 году мы с вами наблюдали карикатурный «исход». Сегодня полным ходом идёт обратный процесс. С трусливым выяснением наличия уголовных дел, заискиванием на тему госконтрактов и т. п. Вот только стране они уже не нужны."
По итогам двух лет наблюдений, у релокантов, сбежавших из России, есть несколько общих черт — вне зависимости от статуса и профессии.
Комментарии
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Лично меня беспокоит фраза: "Сегодня полным ходом идёт обратный процесс". Я не хочу, чтобы в результате этого "процесса" в Россию вернулась хоть один персонаж из этой сволочи. Как там у Маяковского (о Шаляпине!!!):
Не нужны они, это точно. Да и многих из прежнего "шоу-бизнеса", кто еще остался в России и ДАЖЕ мелькает в рекламах со своим гнусавым голосом на телевидении, не хотелось бы вдеть... Вместе с теми. уехавшими...
"Модный приговор" после бегства Васильева стал только лучше. Оказывается, у нас есть такие классные эксперты помимо нафталина!
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