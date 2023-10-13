Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украинский футболист сбежал в Россию

Украинский футболист сбежал в Россию

Сообщают, что игрок "Шахтера" (к Донецку ныне отношения не имеет) Распутько, бежал из расположения клуба, когда он прибыл на матч в Бельгию, и обратился в российское посольство, запросив политическое убежище.

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