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Эпохальное событие в России

Эпохальное событие в России

                                                 Тимофеев Николай                                                                                                                                                                 В Петербурге произошло событие которое имеет для государства Российского можно сказать так эпохальное значение, там был отмечен юбилей 300-летие перенесения мощей — в этот день в 1724 году в Петербург были доставлены мощи святого благоверного князя Александра Невского.

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