Эпохальное событие в России

Тимофеев Николай В Петербурге произошло событие которое имеет для государства Российского можно сказать так эпохальное значение, там был отмечен юбилей 300-летие перенесения мощей — в этот день в 1724 году в Петербург были доставлены мощи святого благоверного князя Александра Невского.
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