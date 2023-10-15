Ошибки России на постсоветском пространстве и пути их исправления

Запад века и был и будет врагом РОССИИ. И надо уже окончательно поставить жирную точку в этом вопросе. Если у них малость изменится проститутская политика , в лучшем случае , враги но экономические партнеры , но топор надо держать в руках за спиной.

Владимир Соловьев

Насадили американцы везде своих марионеток вороватых токаевых, пашинянов где только можно, готовых продать свои земли вместе со своим народом. А суть их желаний - жить на халяву, пока Америка их науськивает обогащаться за счёт России! И века не пройдёт когда они рухнут в одну яму с Америкой!