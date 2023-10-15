Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Silver Kont
    Опять хохлам облом! Интересно, зелебобик дома тоже на "мойве" разговаривает или всё-таки на русском?Мойва и люди
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Ошибки России на постсоветском пространстве и пути их исправления

Ошибки России на постсоветском пространстве и пути их исправления

Автор: Александр Дугин.  Южный Кавказ представляет для России серьезную проблему. Впрочем, как и все ближнее зарубежье, за исключением Беларуси.

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Комментарии
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фарид сабиров
Запад века и был и будет врагом РОССИИ. И надо уже окончательно поставить жирную точку в этом вопросе. Если у них малость изменится проститутская политика , в лучшем случае , враги но экономические партнеры , но топор надо держать в руках за спиной.
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11 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Западу от клейма врага не избавится.
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10 час.
Владимир Соловьев
Насадили американцы везде своих марионеток вороватых токаевых, пашинянов где только можно, готовых продать свои земли вместе со своим народом. А суть их желаний - жить на халяву, пока Америка их науськивает обогащаться за счёт России! И века не пройдёт когда они рухнут в одну яму с Америкой!
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10 час.

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