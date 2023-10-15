Автор: Александр Дугин. Южный Кавказ представляет для России серьезную проблему. Впрочем, как и все ближнее зарубежье, за исключением Беларуси.
Ошибки России на постсоветском пространстве и пути их исправления
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
фарид сабиров
Запад века и был и будет врагом РОССИИ. И надо уже окончательно поставить жирную точку в этом вопросе. Если у них малость изменится проститутская политика , в лучшем случае , враги но экономические партнеры , но топор надо держать в руках за спиной.
Ответить
11 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Западу от клейма врага не избавится.
Ответить
10 час.
Владимир Соловьев
Насадили американцы везде своих марионеток вороватых токаевых, пашинянов где только можно, готовых продать свои земли вместе со своим народом. А суть их желаний - жить на халяву, пока Америка их науськивает обогащаться за счёт России! И века не пройдёт когда они рухнут в одну яму с Америкой!
Ответить
10 час.
Свежие комментарии