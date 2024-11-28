За рулем
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За рулем

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Лечим врожденную болезнь мотора Renault на Ларгусе: просто просверлите пробку

Лечим врожденную болезнь мотора Renault на Ларгусе: просто просверлите пробку

Лада Ларгус, 1,6 (102 л. с.), М5 Изготовитель – АВТОВАЗ Год выпуска – 2012 В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года Пробег на момент отчета – 156 500 км Наш Ларгус – из ранних, с мотором Renault K4M.

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