Лидеры G7 и Зеленский начали сессию по Украине

Сессия саммита Большой семерки (G7) в Хиросиме, посвященная ситуации на Украине при личном участии украинского лидера Владимира Зеленского началась, что следует из трансляции, опубликованной 21 мая пресс-центром мероприятия.
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