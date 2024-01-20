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Парламентская газета

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Свежие комментарии

  • Владимир К
    А проводницу и не просили СЛЕДИТЬ за котом, а вот сказать хозяину кота, что он сбежал из купе нужно было, тем более, ...Из поездов запрет...
  • Дмитрий Шершов
    Всё правильно сделала провждница.  Хояяин питомца ОБЯЗАН следить за ним, а не проводница. Сбежал - вина хозяина!Из поездов запрет...
  • Валерий Евстафьев
    Что мы за люди: детей из автобусов в морозы высаживаем; кота, который никого не трогал, а гулял сам по себе, вызывал ...Хозяин кота Твикс...

Из поездов запретят высаживать животных

Из поездов запретят высаживать животных

На фоне общественного резонанса, вызванного смертью кота Твикса, в РЖД решили запретить проводникам высаживать животных из поездов дальнего следования.

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Комментарии
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Елена Верия
Бездомного животного на мороз выставила - это для нее норма... В следующий раз она бездомного человека на мороз на каком-нибудь полустанке вышвырнет - тоже норма? Уже много писали о водителях автобусов, которые малолетних школьников- безбилетников на на трассе высаживают... Нелюди!
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21 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
Всё правильно сделала провждница.  Хояяин питомца ОБЯЗАН следить за ним, а не проводница. Сбежал - вина хозяина!
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16 час.
Владимир К
А проводницу и не просили СЛЕДИТЬ за котом, а вот сказать хозяину кота, что он сбежал из купе нужно было, тем более, что на кота был взят билет. А вот выбрасывать кота из вагона она не только НЕ ОБЯЗАНА, но и НЕ ИМЕЛА ПРАВА, Да и уровень человечности тут вызывает вопросы, как и у тех, кто это поддерживает.
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11 час.

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