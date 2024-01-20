Из поездов запретят высаживать животных

Бездомного животного на мороз выставила - это для нее норма... В следующий раз она бездомного человека на мороз на каком-нибудь полустанке вышвырнет - тоже норма? Уже много писали о водителях автобусов, которые малолетних школьников- безбилетников на на трассе высаживают... Нелюди!

Владимир К

А проводницу и не просили СЛЕДИТЬ за котом, а вот сказать хозяину кота, что он сбежал из купе нужно было, тем более, что на кота был взят билет. А вот выбрасывать кота из вагона она не только НЕ ОБЯЗАНА, но и НЕ ИМЕЛА ПРАВА, Да и уровень человечности тут вызывает вопросы, как и у тех, кто это поддерживает.