В украинском Павлограде отказались от переименования города

Власти Павлограда в Днепропетровской области Украины отказались от переименования города. По словам депутата Верховной рады Романа Каптелова, соответствующее решение было принято в ходе сессии городского совета.
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