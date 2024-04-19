Россияне начали скупать туры на Бали на следующую зиму

В связи с тем, что Россия продолжает оставаться одной из главных стран-попутчиков на острове Бали, туроператоры уже начали продавать туры на этот популярный среди российских туристов курорт на следующее лето.
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