Что происходит на Украине: горят заводы, киевляне живут в метро, а российская армия освобождает Донбасс

Что происходит на Украине: горят заводы, киевляне живут в метро, а российская армия освобождает ДонбассРоссийские военные провели массированную операцию против объектов военно-промышленной инфраструктуры Украины, затронувшую столичный регион, южные и центральные области.
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