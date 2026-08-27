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Живая Кубань

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Что происходит на Украине: горят заводы, киевляне живут в метро, а российская армия освобождает Донбасс

Что происходит на Украине: горят заводы, киевляне живут в метро, а российская армия освобождает Донбасс

Что происходит на Украине: горят заводы, киевляне живут в метро, а российская армия освобождает ДонбассРоссийские военные провели массированную операцию против объектов военно-промышленной инфраструктуры Украины, затронувшую столичный регион, южные и центральные области.

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