Пирог "Зебра" на сметане

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Потрясающе вкусный, оригинальный и красивый, нежнейший! Вот именно таким получается пирог "Зебра", замешанный на сметане.