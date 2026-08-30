На реке Мана новый трагический случай с пропажей туристов

В тайге Красноярского края продолжается поиск 65-летнего мужчины, пропавшего во время сплава по реке Мана.
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