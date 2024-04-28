В Челябинской области на Айских притесах погибла 15-летняя школьница

Следователи выясняют причину трагедии. Девушка пропала в городе Сатка еще 26 апреля. Больше суток родственники пытались найти ее, но вчера узнали о трагедии: тело школьницы нашли в районе Айских притесов.
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