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В Челябинской области на Айских притесах погибла 15-летняя школьница

В Челябинской области на Айских притесах погибла 15-летняя школьница

Следователи выясняют причину трагедии. Девушка пропала в городе Сатка еще 26 апреля. Больше суток родственники пытались найти ее, но вчера узнали о трагедии: тело школьницы нашли в районе Айских притесов.

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