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ГородЧе: Ани Лорак голодает для сохранения красоты

ГородЧе: Ани Лорак голодает для сохранения красоты

Певица Ани Лорак придерживается определенных правил, чтобы не потерять любовь публики. Она готова пойти на жертвы, чтобы сохранить молодость и красоту, но делает это с помощью своих собственных усилий, не прибегая к радикальным средствам.

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