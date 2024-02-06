ГородЧе: Ани Лорак голодает для сохранения красоты

Певица Ани Лорак придерживается определенных правил, чтобы не потерять любовь публики. Она готова пойти на жертвы, чтобы сохранить молодость и красоту, но делает это с помощью своих собственных усилий, не прибегая к радикальным средствам.
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