На какую судьбу рассчитывает Зеленский

Прошедшая неделя стала для руководства Украины тяжелой. За сдачей батальона «Азов» посыпались свидетельства о катастрофическом положении дел на фронте, а потом обрушился и сам фронт: силы России, ДНР и ЛНР перешли в массированное наступление.