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На какую судьбу рассчитывает Зеленский

На какую судьбу рассчитывает Зеленский

Прошедшая неделя стала для руководства Украины тяжелой. За сдачей батальона «Азов» посыпались свидетельства о катастрофическом положении дел на фронте, а потом обрушился и сам фронт: силы России, ДНР и ЛНР перешли в массированное наступление.

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