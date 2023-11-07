Вратарь ЦСКА Богданов поддержал Карпина, посоветовавшего уезжать играть в Европу

Вратарь гандбольного московского клуба ЦСКА Вадим Богданов высказался о словах главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, который посоветовал молодым игрокам уезжать в Европу, поддержав его высказывание, передает "Советский спорт".
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