Николаев: в Якутии решили вопрос обеспечения топливом в рамках севзавоза

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Вопрос обеспечения топливом Арктической зоны в Якутии в рамках северного завоза решен, сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава республики Айсен Николаев.
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