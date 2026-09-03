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ТАСС

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Николаев: в Якутии решили вопрос обеспечения топливом в рамках севзавоза

Николаев: в Якутии решили вопрос обеспечения топливом в рамках севзавоза

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Вопрос обеспечения топливом Арктической зоны в Якутии в рамках северного завоза решен, сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава республики Айсен Николаев.

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