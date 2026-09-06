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Царьград

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Московский зоопарк впервые за 40 лет получил кобры потомство

Московский зоопарк впервые за 40 лет получил кобры потомство

В Московском зоопарке впервые с 1980-х годов появились на свет среднеазиатские кобры. Яйца выращивались при температуре +28 °C, и каждый змеёныш весит 14—18 г.

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