Daily Mail: бразильянка перевела притворяющемуся Маском мошеннику $26 тысяч

Мошенник убедил 69-летнюю жительницу Бразилии перевести ему более 26 тысяч долларов. Чтобы получить деньги, аферист несколько месяцев общался с ней, выдавая себя за основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, сообщила газета Daily Mail.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии