Прокуратура запросила 5,5 года колонии бывшему топ-менеджеру "Почты России"

Прокурор запросил 5,5 года колонии для бывшего заместителя генерального директора "Почты России" Сергея Емельченкова и руководителя департамента компании Андрея Синичкина, которых обвиняют в незаконном изменении системы штрафов.
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