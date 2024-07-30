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Прокуратура запросила 5,5 года колонии бывшему топ-менеджеру "Почты России"

Прокуратура запросила 5,5 года колонии бывшему топ-менеджеру "Почты России"

Прокурор запросил 5,5 года колонии для бывшего заместителя генерального директора "Почты России" Сергея Емельченкова и руководителя департамента компании Андрея Синичкина, которых обвиняют в незаконном изменении системы штрафов.

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